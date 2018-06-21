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21 Haziran 2018 15:15

Güven mezuniyet coşkusuna ortak oldu

Denizli Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çivril Atasay Kamer Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun (MYO) düzenlediği mezuniyet törenine katıldı.

Güven mezuniyet coşkusuna ortak oldu

21 Haziran 2018 15:15


Belediye Başkanı Gürcan Güven, PAÜ Çivril Atasay Kamer Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nun düzenlediği mezuniyet törenine katılarak öğrencilerin mezuniyet töreni coşkusuna ortak oldu. Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene öğretim görevlileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Güven, öğrencilerin mezuniyet sevincini birlikte yaşamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Büyük bir emek vererek mezun oldunuz. Yarın hayattaki yeni görevlerinize başlayacaksınız. Artık güzel ülkemizin dört bir tarafında bu felsefeyi yaşatmak ve yaşamak sizin elinizde” dedi. Ülkelerin geleceğinin gençler olduğunu da belirten Güven, bunun tarihimizin çok iyi bilinmesinden geçtiğini ve istikrarın sağlanması ile olacağını söyleyerek, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.




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