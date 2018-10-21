Güvercinler dostluk için gökyüzüne salındı

Etkinlik Pamukkale ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde yapıldı Güvencin yetiştiren 20 dernek üyesi, sabah saatlerinde içerisinde güvercinler bulunan kafeslerle bir araya geldi. Etkinlik de dernek üyeleri yetiştirdikleri 500 güvercini dostluk için gökyüzüne saldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Güvercin Evi Derneği Başkanı Sırrı Yıldırım, etkinlikteki amaçlarının

dostluk, kardeşlik ve barış mesajı vermek olduğunu söyledi. Yıldırım, "Genç kardeşlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalmalarını sağlamak için bu tarz etkinlikler yapıyoruz, onları güvercin yetiştirmeye özendiriyoruz. Hem gençlerimizin geleceğine en iyi şekilde yön vermeye çalışırken hem de dolapçı, tokur, azman gibi Denizli'nin yerel ırklarına sahip çıkmaya çalışıyoruz” diye konuştu.