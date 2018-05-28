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28 Mayıs 2018 15:34

Hacıeyüplü İlkokulunun minik misafirleri

Denizli Hacıeyüplü İlkokulun’da bir kedi 4 yavrusunu dünyaya getirdi.

Hacıeyüplü İlkokulunun minik misafirleri

28 Mayıs 2018 15:34


Denizli’nin Merkezefendi Hacıeyüplü İlköğretim Okulu’nun çevresinde yaşayan sokak kedisi okulun koridorunda doğum yaptı. Öğrencilerin meraklı bakışları altında, ilk doğumunu gerçekleştiren, anne kediye okul idaresi ve öğretmenler sahip çıktı. Kedinin rahatça doğum yapabilmesi için önce kedinin oturduğu koltuğun etrafı masa ve sehpalarla çevrildi. Anne kedi ders sonunda ise doğumunu tamamlayarak 4 yavru kedi dünyaya getirdi. Geceyi koridorda geçiren anne kedi, daha sonra ise okuldaki bir öğretmen tarafından 4 yavru kedi ile birlikte sahiplenildi.




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