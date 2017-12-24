Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 15:43

Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak refüjdeki elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

24 Aralık 2017 15:43


Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Acıpayam ilçesi Akalan Mahallesi’nde seyir halinde olan Samet Acar yönetimindeki 20 ABA 03 plakalı hafif ticari araç sürücüsü kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüje çıktı, ardından refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü Acar ve yolcu koltuğunda oturan Ramazan İnce yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan iki yaralıyı olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan Ramazan İnce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Sürücü Acar’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
9
°
C
Sisli
  • Pazartesi
    Sisli
    9°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç