Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 15 yaralı

Kazada, 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdem A., yönetimindeki 20 AB 485 plakalı hafriyat kamyonu, Hacıeyüplü Mahallesindeki kavşakta, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinden Denizli’deki bir fabrikaya tekstil işçisi taşıyan İbrahim Y., idaresindeki 45 TA 5834 plakalı minibüse çarptı. Kazada sürücüler ve minibüsteki 13 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.