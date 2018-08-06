Haftada 60 kişinin eğitim göreceği kodlama eğitimleri başladı

Kodlama Eğitimleri, DTO 6’ncı katında oluşturulan bilgisayar donanımlı özel derslikte gerçekleştirilen kodlama eğitimleri, alanında uzmanlaşmış genç eğitmenler Özgür Mert, İbrahim Alp ve İsmail Bilbay tarafından veriliyor. Ücretsiz verilen kursta, 9-14 yaş grubu, 14-18 yaş grubu ve 18 yaş üzeri olmak üzere her hafta 3 grupta 60 kişi, içinde “Robotik Kodlama” derslerini de barındıran kodlama eğitimi görecek. DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen ile Denizli Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Genel Sekreteri Murat Urhan, ilk kursiyerleri ziyaret ederek, Denizli Valisi Hasan Karahan ile DTO Başkanı Uğur Erdoğan’ın başarı dileklerini iletti. Sınıfların, yaş gruplarına göre belirlendiğini de dile getiren Sözkesen, eğitim bittiğinde kursiyerlerin sadece bilgilerinin değil kodlama ve yazılıma ilgilerinin de arttığını göreceklerinden en ufak şüphelerinin bulunmadığını belirtti.

“Farklı ve güçlü bir sinerji oluştu”

DTO ile Denizli Valiliği’nin, Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir iş birliğine imza attığını dile getiren DTO Başkanı Erdoğan, kurslarında iyi eğitimli genç bir ekibin enerjisi ile eğitime açık bireylerin ilgisinin biraraya geldiğini, böylelikle farklı ve güçlü bir sinerji oluştuğunu söyledi. Eğitim almak için ilk etapta 300 başvuru olduğunu da açıklayan Başkan Erdoğan, “İlginin çok olması, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da gösterdi. Denizli Ticaret Odamızdaki Kodlama Eğitimleriyle, ülkemizin güçlü yarınlarına uzanan yolda, önemli bir adım daha atılmış olacak” dedi.

“Eğitim, 1 yıl boyunca devam edecek”

12 ay sürecek kursta, katılımcıların başvuru sırasına göre çağrılacaklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, DTO’nun kodlama eğitimlerine katılmak isteyenlerin, internetteki goo.gl/v1T8M6 adresinden başvuru yapabileceklerini de sözlerine ekledi.