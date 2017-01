Halk Günü buluşmaları yeni yılda da devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların istek ve şikayetini dinlenilmesi için düzenlenen halk günü buluşmaları devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın düzenlediği halk günü buluşmaları vatandaşların istek ve şikayetlerinin dinlenilmesi ile devam etti. Her ayın ilk salı günü düzenlenen Halk Günü buluşmalarında Ocak ayında da vatandaşlarla randevusuz bir şekilde Başkan Zolan’a sorunlarını anlattı.

Koşulsuz ve randevusuz bir şekilde vatandaşları dinleyen Başkan Zolan, yoğun katılımın olduğu Ocak ayı buluşmalarında da halkın istek, sorun, görüş ve önerilerini dinledi. Başkan Zolan, “Halkla buluşmak bizleri çok mutlu ediyor. Görevimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, dertlerine derman olmak, taleplerini karşılamak. Bu noktada artık Denizli’de oturan ve bilinen bir sistem var. Her ayın ilk salı günü tam gün buradayım. Vatandaşlarımız randevu almaksızın burada dertlerini ve taleplerini iletebilme imkanı buluyor. Ben de birinci ağızdan halkın sıkıntı ve beklentilerini almış oluyorum” dedi.

2017 yılının Denizli, Türkiye ve insanlığa huzur getirmesini dileyen Başkan Zolan, “Maalesef ülkemiz üzerinde oyunlar, terör üzerinden yapılan girişimler var. İnşallah bunu hep birlikte bertaraf edeceğiz. Kimseye ayrım yapmaksızın tek vücut olmamız gerekiyor. Tek vücut olduğumuzda surda gedik açamayacaklar. Yaptıkları beyhude kalacak. Vatandaşlarımıza şunu söylüyorum: Sakın ola ki, tahriklere ve kaosa kapılmasınlar. Hepimizin aynı gemide olduğu unutulmasın. Bizi ayrıştırma noktasında gayretler var. En yetkili ağızlardan duyuncaya kadar hiçbir söylentiye itibar etmesinler. Uyanık olmak durumundayız; gün, birlik günü. Karşı taraf namertçe, hiçbir değer tanımadan saldırıyor. Biz bu tehdidin üstesinden ancak birlik ve beraberlikle gelebiliriz. Her türlü yalanı iftirayı atabilecek namertlerin oyununa gelmeyeceğiz, bu badireleri atlatacağız” diye konuştu.