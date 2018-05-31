Hasan Oymak baba ocağında cşkuyla karşılandı

Hemşehrilerinin büyük sevgisi ile karşılanan Hasan Oymak için "Bizim oğlan vekil olacak’ diyen Acıpayamlılar sevinçlerini paylaştı.

Oymak babaocağı Acıpayam ilçesinde seçim çalışmalarına devam etti. İlçe halkı ile bir araya gelen esnaf ziyaretleri ile seçim çalışmasını yürüten Oymak’a ilçe halkı büyük sevgi gösterdi. Oymak’a desteklerinin sonuna kadar devam edeceğini belirten vatandaşlar Acıpayam ilçesinin siyasette söz almaya devam etmesi için çalıştıklarını söyledi. "Bizim oğlan vekil olacak " diyerek karşılanan Oymak Ankara’ya gelen Acıpayamlıları artık milletvekili olarak karşılamak için desteklerinin artmasını istedi.

Seçim çalışmaları sırasında pazar yerinde CHP Denizli Milletvekili adayları Kazım Arslan ve Acıpayamlı Milletvekili adayı İlhan Özcan ile de karşılaşan Oymak ikiliye başarı dileklerini iletti. Adaylar ortak amaçlarını Acıpayam olduğunu belirterek "Derdimiz Acıpayam" sözünde buluştular. Seçim çalışmalarını hatıra fotoğrafı ile anılaştıran adaylar birliktelik mesajı ile seçim çalışmalarına devam etti.

Acıpayam halkının yıllardır istediği milletvekili hayalini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını belirten Oymak "Biz doğduğumuz bu toprakların özlemi olan milletvekili hayalini gerçekleştireceğiz. Ankara Denizli arasında edindiğimiz tecrübelerimizi artık aktif siyaset ile memleketimize faydalı olması için kullanacağız. Acıpayam halkında yıllardır uhde olan milletvekili hayalini AK Parti ile gerçekleştireceğiz” dedi.