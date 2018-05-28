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28 Mayıs 2018 15:44

Hasköy’de İftar sofrası kuruldu

Denizli’nin Sarayköy Belediyesi Hasköy Mahallesi’ne iftar sofrası kurdu.

Hasköy’de İftar sofrası kuruldu

28 Mayıs 2018 15:44


Sarayköy Belediyesi, Ramazan ayında her gün bir mahallede vatandaşları iftar sofrasında buluşturuyor. Ramazan ayının 12’nci gününde iftar sofrası Hasköy Mahallesi’ne kuruldu.


Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen iftar yemeğinde Sarayköy Belediye Başkanı Özbaş, “Ramazan ayının ilk gününden itibaren her gün bir mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Mübarek ramazan ayımızda oruçlarımızı değerli hemşehrilerimiz ile aynı sofrada açmaktan mutluluk duyuyoruz. Sarayköyümüzün çehresi gözle görülür şekilde değişti ve vizyon ilçeler arasında yerini aldı. Şehrimizi geleceğimiz olan evlatlarımıza gönül rahatlığı ile bırakmak için her köşesinden projelerimizi büyütüyoruz. Şehrimizi geliştirirken de sizlerin yaşamlarınıza da en güzel şekilde dokunmak istiyoruz. Gönül sofralarımız olan iftarlarımızda sizin sorun ve taleplerinizi dinleyerek çözüme kavuşturmak istiyoruz. Allah’ım tuttuğumuz oruçları kabul eylesin” dedi.




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