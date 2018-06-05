Hastanede gerçeğini aratmayan ‘bebek kaçırma’ tatbikatı

Mavi, beyaz ve pembe kod olarak isimlendirilen tatbikatlarda personele şiddet, bebek kaçırma ve kalp durması anlamına gelen kardiak arrest konularına değinildi.

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanelerinde 2018 yılı hastane afet planında yer alan eğitimler ve tatbikatlar kapsamında gerçeğini aratmayacak tatbikatlar gerçekleştirildi. Tatbikatlarda hastanelerde sık rastlanan sorunlar ele alındı. Gerçekleştirilen tatbikatlar arasında en dikkat çekici olanı ise ‘bebek kaçırma’ tatbikatı olan ‘pembe kod’ tatbikatı oldu. Tatbikatta senaryo gereği, hastanenin doğumhane katında yeni doğum yapan bir annenin başında bulunan hasta yakınları, bebeğin ismi konusunda tartışmaya başladı. Ardından aile üyeleri gürültü çıkarmaları sebebiyle hemşire odasına çağrılarak uyarıldı. Bu sırada senaryo gereği kadın hırsız kılığına giren erkek personel sahneye çıkarak bebeği kaçırdı. Doğumhane hemşiresinin 3333 numaralı santral hattını araması ve santral görevlisinin 3 defa pembe kod anonsunu yapmasından sonra hastaneye ait bütün giriş çıkışlar güvenlik görevlilerince kapatıldı. Ardından kameraların bulunduğu ana merkezden kat kameralarının sıkı takibi sonucu bebeği kaçıran kadın kılığındaki şahıs acil servis çıkışında yakalanarak polise teslim edildi. Olay sonrası pembe kod tutanağı tutulup bebek annesine teslim edildi.

"Tatbikatlar devam edecek"

Personele şiddet konusuna değinilen ‘beyaz kod’ tatbikatında ise İl Sağlık Müdürlüğü 112 ekibinden anons ve ambulans desteği istenerek planlandı. Senaryo gereği 112 ekibinin organize sanayi bölgesine gitmekte olan bir servis aracının kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı bulunduğu ve bu yaralılardan 10-15 civarında hastanın hastaneye gönderileceğinin acil servise anonsu ile tatbikata başladı. 112 ve hastaneye ait 3 ambulansla yaralılar acil servise taşındı. Acil servisin triaj işlemlerinden sonra, yaralılara müdahalesi esnasında hasta yakını rolündeki personellerin güvenlik, doktor ve paramedik görevlilerine sözlü ve fiziki saldırıları sonucu beyaz kod 1111 aranarak aktive edildi. Prosedür gereği beyaz kod tutanakları hazırlandı ve hastane polisi vasıtasıyla Kınıklı polis merkezinden polis desteği istenerek tatbikat sonlandırıldı. PAÜ Hastanesi Afet Yönetim Birim Sorumlusu Osman Dirmilli, son olarak her 3 tatbikatta personelin özverili çalışmaları ve daha önce verilen kodlar eğitiminin başarıyla tamamlandığını belirterek tatbikatların devam edeceğini bildirdi.