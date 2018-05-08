Havalandırma boşluğuna düşen kedileri itfaiye kurtardı

Olay, Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi, 3401 Sokak’taki bir binada meydana geldi. Binanın yaklaşık 3 metre yükseklikteki havalandırma boşluğundan sesler gelen vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler sesi dinleyince havalandırma boşluğunda kedilerin olduğunu fark etti. Ardından bir itfaiye eri merdiven yardımıyla havalandırma boşluğuna girince içeride 2 yavru kedinin mahsur kaldığını gördü. Arkadaşlarından kedileri içerisine koymak için bir kutu isteyen görevli daha sonra kendisine gönderilen ayakkabı kutusuna koyduğu kedileri yukarı çıkardı. Sonrasında ise kediler konuldukları kutudan boş bir araziye çıkarılarak doğaya salındı. Kurtarılan kediler bir süre sonra gözlerden kayboldular. Kedilerin boşlukta nasıl mahsur kaldıkları ise bilinmiyor.

Operasyonun sonunda ise vatandaşlar itfaiye personeline teşekkür ettiler.