Hayatlarını gökyüzünde birleştirdiler

Tören tıpkı nikah salonunda olduğu gibi alkışlar arasında gerçekleşirken, törenin sonunda ise Türk bayrağı açıldı.

Denizli'nin turizmine katkı vermek amacıyla, ‘Beyaz Cennet' olarak tabi edilen UNESCO Dünya Kültür Mirasın listesinde yer alan Pamukkale'nin eşsiz güzelliklerini gökyüzünden seyredilebildiği balon turlarında bir ilk gerçekleştirildi. Pamukkale Belediye Başkanı Gürlesin, en ilginç nikahlardan birini kıydı. Başkan Gürlesin, hayatlarını birleştirme kararı alan Halil Cihad Kayaoğlu ve Elif Kesici çiftinin nikah akdini Pamukkale semalarında sıcak hava balonunda imzaladı. Nikah yeri olarak salon yerine balonu tercih eden Kayaoğlu ve Kesici çifti, Başkan Gürlesin ve şahitlerle birlikte Pamukkale'nin eşsiz güzelliğinde bir ömre evet dedi.

"Bizlere bu hayalini söylediler"

Başkan Gürlesin, Halil Cihad Kayaoğlu ve Elif Kesici çiftinin kendilerine böyle bir taleple geldiğini ve bunu kabul ettiğini söyledi. Başkan Gürlesin, "İlçemizin turizminin gelişmesi noktasında başlatılan balon turlarında ilk nikahımızı kıydık. Gençlerimizin nikahlarını gökyüzünde kıymak bizim için de farklı bir tecrübe ve heyecan oldu. Gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Halil ve Elif çiftimizin hayali gökyüzünde bir ömre evet demekmiş. Bizlere bu hayalini söylediler. Bizler de çok mutlu olduk ve heyecanla kabul ettik. Gençlerimizin nikahlarını gökyüzünde kıymak bizim için de farklı bir tecrübe ve heyecan oldu. Gençlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Halil ve Elif çiftimizin nikahı aynı zamanda, ilçemizin turizminin gelişmesi noktasında başlatılan balon turlarında ilk olmuş oldu" dedi.

"Bir ömür için birbirimize gökyüzünde söz vermek istedik"

Halil Cihad Kayaoğlu ve Elif Kesici çifti, kendilerine böyle bir olanak sağladığı için Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e teşekkür etti. Çift, "Bir ömür için birbirimize gökyüzünde söz vermek istedik. Pamukkale Belediye Başkanımıza bu hayalimizi ulaştırdık. Kendisi de sağ olsun kabul etti. Bizzat nikahımızı kıydı. Hayalimizdi, gerçekleşti. Çok mutluyuz. Mutluluktan ayaklarımız yerden kesilmişti, nikahımızı da gökyüzünde kıydık. Pamukkale Belediye Başkanımıza ve mutlu anımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Nikah akdini imzalayan Başkan Gürlesin, yeni evlenen çifte Pamukkale Belediyesinin Türk bayrağı, Kuran-ı Kerim, kahve fincanı setinden oluşan hediyesini vererek bir ömür boyu mutluluklar diledi.