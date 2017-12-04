Hayırsever Kadir Kameroğlu mezarı başında anıldı

Çivril İlçesi’nde "Altın dede" olarak bilinen hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Çivril’de anaokulu, lise huzurevi, cami ve sağlık ocağı yapımına destek veren ve “devlet üstün madalyası” sahibi olan hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu, akciğerinde çıkan problem nedeniyle kaldırıldığı hastanede 30 Kasım 2017 tarihinde 81 yaşında vefat etmişti. Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven’de hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu’nu mezarı başında ziyaret etti.