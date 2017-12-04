Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 15:58

Hayırsever Kadir Kameroğlu mezarı başında anıldı

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde hayırsever Kadir Kameroğlu, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Hayırsever Kadir Kameroğlu mezarı başında anıldı

04 Aralık 2017 15:58


Çivril İlçesi’nde "Altın dede" olarak bilinen hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı. Çivril’de anaokulu, lise huzurevi, cami ve sağlık ocağı yapımına destek veren ve “devlet üstün madalyası” sahibi olan hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu, akciğerinde çıkan problem nedeniyle kaldırıldığı hastanede 30 Kasım 2017 tarihinde 81 yaşında vefat etmişti. Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven’de hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu’nu mezarı başında ziyaret etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    11°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç