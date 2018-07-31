Hayırseverlerden Tavas Devlet Hastanesi’ne cihaz bağışı

Hayırsever vatandaşların Tavas Devlet Hastanesi’ne olan katkıları devam ediyor. Ali Dağdeviren isimli vatandaş adına eşi Ayşe Dağdeviren tarafından taşınabilir ekokardiyografi cihazı ile İsmail-Fatma Örün çifti tarafından Kemik Dansitometri cihazı bağışı yapıldı. Bağış yapan hayırseverlere plaket verilmesi için hastanede tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu, Tavas Devlet Hastanesi yöneticileri ve hayırseverler katıldı. Törende konuşan Öztürk, Denizli’de sağlık alanında yapılan yatırımlara vatandaşların da bağışlarla destek olduğunun altını çizdi. Öztürk, “İsmail-Fatma Örün çifti tarafından geçen yıl da hastanemize Bilgisayarlı Göz Ölçüm Cihazı bağışlanmıştı. Örün çifti bu yıl da Kemik Dansitometri cihazını alarak bağışladı. Bu cihaz kadınların yaşlılık döneminin korkulu rüyası olan kemik erimesi hastalığının teşhisinde ve kemik kaybına yol açan diğer hastalıkların tedavilerinin izlenmesinde kullanılabilecek. Yine Ali Dağdeviren adına eşi Ayşe Dağdeviren tarafından taşınabilir ekokardiyografi cihazı ile acil tanı konması gereken hastalara çok hızlı ve doğru bir şekilde ekokardiyografi yapılabilecek. İki bağışçımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever bağışçılarda yapmış oldukları bağışlardan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek tüm hayırseverleri hastanelere bağış yapmaya davet etti.