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17 Ağustos 2018 10:38

Hayvan ağılında kenevir yetiştirdiler

Denizli polisi son bir ayda düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu madde suçlarına karışan 61 zehir tacirini yakaladı.

Hayvan ağılında kenevir yetiştirdiler

17 Ağustos 2018 10:38

Yapılan çalışmalarda bir ağılda ekili kenevir ele geçirildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale’de esrar üreten şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kale’ye bağlı bir köyde kendilerine ait ev ve hayvan ağılı içerisine çok sayıda kenevir bitkisi eken ve yetiştirdikleri bitkileri hasat ederek esrar maddesi elde eden iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreste yapılan aramalarda dışarıdan görünmemeleri için üzeri branda ile örtülerek gizlenen, tenekeler içinde ekili vaziyette 135 kök kenevir bitkisi ile şahısların daha önce ekip yetiştirdikleri kenevirlerden ürettikleri bin 620 gram esrar maddesi ele geçirildi.



İranlı zehir taciri Denizli’de yakalandı


Zehir tacirlerine fırsat vermeyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri Kale’deki başarılı çalışmanın ardından kent merkezinde de operasyonlara devam etti. İran uyruklu M.G. isimli şahsın kullandığı bir apartta yapılan aramada yüklü miktarda eroin ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. Çevre ilerden kente uyuşturucu madde sevk etmeye çalışan 2 şüpheli ise il merkezine ulaşmadan Sarayköy’de yakalandı.


Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheliler M.G. ve K.B.’nin kullandığı araç takip edilerek yakalandı. Şüphelilerin kaçarken yola attıkları poşet içerisindeki 1 kilogramın üzerinde esrar maddesine el konuldu.


Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 23 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda 3 kilo esrar maddesi, 208 gram eroin maddesi, 140 gram metamfetamin maddesi, 163 kök kenevir bitkisi, 21 adet ecstasy hap, 55 adet sentetik ecza, 45 gram skunk maddesi, 1,5 gram sentetik kannobinoid maddesi ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan terazi düzenekleri ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden sağlanan yaklaşık 11 bin TL’ye el konulduğu bildirildi.


Edinilen bilgiye göre operasyonlarda uyuşturucu madde suçlarına karışan 61 şahıs yakalanırken uyuşturucu madde ticareti suçu şüphesiyle adli mercilere sevk edilen 24 şüpheliden 14’ü tutuklandı. Uyuşturucu madde kullanıcısı 37 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.




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