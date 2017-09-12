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12 Eylül 2017 10:35

Hayvan Şap hastalığı aşılama dönemi başladı

Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılacak şap hastalığı aşılaması başladı.

Hayvan Şap hastalığı aşılama dönemi başladı

12 Eylül 2017 10:35


Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi Müdürlüğü tarafından hayvan ve hayvansal üretimi etkileyen, bunların ihracatını engelleyen şap hastalığına karşı aşılama kampanyası başlatıldı.


İl müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, hayvanların direk temas veya dolaylı yollardan etkilendiği hastalık için, il genelinde uygulama yapılacağı belirtildi. Bakanlık personeli tarafından yapılan aşılama programı kapsamında 2017 yılı sonbahar aşılama Ağustos ayı itibari ile başladı. Program kapsamında Denizli’de, 243 bin 966 büyükbaş hayvan aşılanması hedefleniyor.


Kurban bayramında Denizli’de, 107 bin 331 küçükbaş ve 8 bin 926 büyükbaş hayvanın kesildiği belirtilen açıklamada, hayvan hareketliğinin arttığı ve bu hareketliliğe karşı vatandaşların hayvan aşılarının aksatmaması gerektiği vurgulandı.




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