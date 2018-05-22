Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 02:31

Herkes iftar yaparken onlar sokak hayvanlarını besliyor

Denizli’de hayvan sever vatandaşlar iftar saatinde sokak hayvanlarını besliyor.

Herkes iftar yaparken onlar sokak hayvanlarını besliyor

22 Mayıs 2018 02:31



Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Çivril Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi Can Güllübaş her gün akşam sokak hayvanlarını yemliyor. Yem dağıtımına, mesai bitiminden sonra başlayan Güllübaş, iftar saatine kadar sokak hayvanlarını doyurmak için çalışıyor. Derneğin gönüllerden temin ettiği mamaları günlük olarak belli mahallelerde muhtelif yerlere bırakan Can Güllübaş hayvanların günlük ve düzenli olarak beslendiği için çöpleri dağıtmadığını ve saldırgan hareketler yapmadığını belirtti.


Hayvanları Koruma Derneği başkanı Mine Orhan gönüllülerden topladıkları mamaları dernek üyeleri ve gönüllüler tarafından mahallelerde belli noktalarda sokak hayvanlarına dağıtıldığını belirterek “Hayvan sever gönüllülerden aldığımız bağış mamaları hem barınaktaki hayvanlara hem de sokakta yaşayan dostlarımıza dağıtıyoruz. Sokaktaki dağıtımlarda Can arkadaşımız büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek herkesin evinde yemek yediği, iftar yaptığı saatlere kadar mama dağıtımı yapıyor” dedi.



Çivril Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi olan Can Güllübaş Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları barınağında çalışıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç