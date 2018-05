Herkes iftar yaparken onlar sokak hayvanlarını besliyor

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Çivril Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi Can Güllübaş her gün akşam sokak hayvanlarını yemliyor. Yem dağıtımına, mesai bitiminden sonra başlayan Güllübaş, iftar saatine kadar sokak hayvanlarını doyurmak için çalışıyor. Derneğin gönüllerden temin ettiği mamaları günlük olarak belli mahallelerde muhtelif yerlere bırakan Can Güllübaş hayvanların günlük ve düzenli olarak beslendiği için çöpleri dağıtmadığını ve saldırgan hareketler yapmadığını belirtti.

Hayvanları Koruma Derneği başkanı Mine Orhan gönüllülerden topladıkları mamaları dernek üyeleri ve gönüllüler tarafından mahallelerde belli noktalarda sokak hayvanlarına dağıtıldığını belirterek “Hayvan sever gönüllülerden aldığımız bağış mamaları hem barınaktaki hayvanlara hem de sokakta yaşayan dostlarımıza dağıtıyoruz. Sokaktaki dağıtımlarda Can arkadaşımız büyük bir fedakârlık örneği sergileyerek herkesin evinde yemek yediği, iftar yaptığı saatlere kadar mama dağıtımı yapıyor” dedi.

Çivril Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi olan Can Güllübaş Çivril Belediyesi Sokak Hayvanları barınağında çalışıyor.