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26 Aralık 2017 14:46

Hiç gitmediği İstanbul’dan ceza geldi

Denizli’nin Tavas ilçesinde bir kişiye hiç gitmediği İstanbul’dan 326 lira trafik cezası geldi.

Hiç gitmediği İstanbul’dan ceza geldi

26 Aralık 2017 14:46


Tavas ilçesinde pidecilik yapan Ali İhsan Büyükkaragöz, hiç gitmediği İstanbul’dan posta yoluyla kendisine gelen trafik cezasının şokunu yaşıyor. Büyükkaragöz’e gönderilen belgede, sahibi olduğu 15 HD 583 plakalı otomobilin 12 defa köprü ihlali yaptığı ileri sürüldü.



"İstanbul’a hiç gitmedim"


Ne kendisinin ne de bir başkası tarafından aracın İstanbul’a hiç gitmediğini söyleyen Büyükkaragöz, 326 liralık cezaya savcılık aracılığıyla itiraz ettiğini belirterek, "İstanbul’a gidebilsem ilk işim Galatasaray stadı ve tesislerine gitmek olurdu. Fakat biz Tavas’ta yaşıyoruz ve hiç İstanbul’a gitmedik. Ne babam ne ben İstanbul’u görmesek de yediğimiz köprü cezası bizi çok şaşırttı. Her halde sahte bir plaka ile geçiş yapıldı cezası da bize kaldı. Savcılığa gidip itiraz ettim ve konu hakkında bana yardımcı olunmasını istedim" dedi.




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