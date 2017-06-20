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20 Haziran 2017 22:42

Hırsız, çalışanların bayram öncesi dağıtılacak maaşını çaldı

Denizli’de bir lokantaya giren hırsız, çelik kasa içerisindeki çalışanların bayram öncesi ödeme yapılması planlanan 6 bin TL’yi çalarak kayıplara karıştı.

Hırsız, çalışanların bayram öncesi dağıtılacak maaşını çaldı

20 Haziran 2017 22:42


Olay, saat 04.00 sıralarında, Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki Gazi Bulvarı’nda hizmet veren bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsız lokantanın arka bölümündeki ikinci katta bulunan pencereye, arka tarafta bulunan otoparkın içinden gelerek camı kırdı. Hırsız daha sonra depoda bulunan çelik kasayı açarak, içindeki 6 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı. Olayı sabah iş yerine gelen çalışanlar fark edince durumu iş yeri sahibi Süleyman Mert’e haber verdi. Bunun üzerine Mert, durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerine gelen polis ekipleri, parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesi yaptıktan sonra hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.


Çalışanların bayram öncesi ödenmesi planlanan maaşlarının çalındığını belirten lokantası sahibi Süleyman Mert, hırsızların arka taraftaki camdan içeri girip kasayı zorladıklarını, kasayı aldıktan sonra 6 bin TL’yi alıp kayıplara karıştığını söyledi.


İş yeri sahibi Mert, başkalarının mağdur olmaması için hırsızın bir an önce yakalanmasını istedi.




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