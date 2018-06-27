Honaz MYO’da Mezuniyet Coşkusu

Törene, Honaz Kaymakamı Zafer Öz, Honaz MYO Müdürü Doç. Dr. Burak Çamurdan, Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, mülki amirler, akademisyenler, mezun öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı. Honaz MYO Müdürü Doç. Dr. Burak Çamurdan törende yaptığı konuşmada mezun öğrencilere seslenerek; “Okulumuzda aldığınız eğitim, yaşam boyu size destek olacaktır. Burada öğrendikleriniz ve kazandığınız beceriler her zaman yolunuzu açacaktır. Umudunuzu kaybetmeyin. Unutmayın ki iyi bir okuldan mezun oldunuz. Hepinizin yolu açık olsun” dedi.

Konuşmanın ardından mezun öğrencilere mezuniyet belgeleri takdim edildi ve sanatçı Hakan Eyiden konseriyle öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı. Kep atma töreniyle mezuniyet programı sona erdi.