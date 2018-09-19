Honaz'da dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Denizli'nin Honaz ilçesinde lise ve üniversite sınavlarında dereceye giren öğrenciler Kaymakam Zafer Öz tarafından ödüllendirildi.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında liselere yerleştirme ve üniversite sınavlarında başarılı olan öğrenciler için Honaz Belediyesi Halk Eğitim Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi. Törene Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün yanı sıra, daire amirleri, okul müdürleri, veli ve öğrenciler katıldı. Kaymakam Öz, merkezi yerleştirme sınavlarında başarılı olan öğrencilerimizden, Kızılyer Hüseyin Avni Özden Ortaokulu öğrencisi Suna Çetin, Kaklık Ortaokulu öğrencisi Ekrem Yavuz, Honaz Belediyesi Ortaokulu öğrencisi Hacer Gamze Özcan ile Himmet Nimet Özçelik Anadolu Lisesi öğrencileri Ayşegül Kıymaz, Ayşenur Kızılhan, Nilay Avcı ve İlke Özgenç'e başarı belgesi ile birlikte bisiklet hediye etti.