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Honaz'da ormanın 6 farklı noktasında çıkan yangın söndürüldü

Denizli’nin Honaz ilçesinde ormanlık alanda 6 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü.

Denizli'nin Honaz ilçesinde ormanlık alanda 6 farklı noktada çıkan yangın söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Akbaş Mahallesi Karagöl mevkisindeki karaçam ormanında farklı noktalarda yangın çıktı. Çıkma nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 1 helikopter, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale edildi. Yangınla ilgili açıklama yapan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının 6 farklı noktada çıktığını belirlediklerini ve kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu söndürülerek soğutma çalışmaları başlandı. Yangının çıkma sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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