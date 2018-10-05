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Honaz'da ormanın 6 farklı noktasında yangın çıktı

Denizli’nin Honaz ilçesinde karaçam ormanda 6 farklı noktada yangın çıktı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde karaçam ormanda 6 farklı noktada yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Akbaş Mahallesi Karagöl mevkisindeki karaçam ormanında farklı noktalarda yangın çıktı. Çıkma nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 1 helikopter, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Yangınla ilgili açıklama yapan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının 6 farklı noktada çıktığını belirlediklerini ve kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

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