Honaz'da ormanın 6 farklı noktasında yangın çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesinde karaçam ormanda 6 farklı noktada yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Akbaş Mahallesi Karagöl mevkisindeki karaçam ormanında farklı noktalarda yangın çıktı. Çıkma nedeni henüz belirlenemeyen yangına, 1 helikopter, 6 arazöz ve 20 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Yangınla ilgili açıklama yapan Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, yangının 6 farklı noktada çıktığını belirlediklerini ve kundaklama ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.