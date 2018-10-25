Horozkent Spor'dan Başkan Subaşıoğlu'na ziyaret

Lig takımı Horozkent Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı yönetimini ve sporcularını makamında ağırladı. Başkan Subaşıoğlu, “Bayan futbol takımına mücadele ettikleri 3. Ligde başarıları diliyorum” dedi.

Başkan Subaşıoğlu'na ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda bir ziyarette Horozkent Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı tarafından gerçekleştirildi. Başkan Subaşıoğlu, Horozkent Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı yöneticilerini ve sporcularını makamında kabul etti. Gerçekleştirilen ziyarette Horozkent Spor Kulübü Başkanı Kamil Karabuğa, Başkan Yardımcısı Abdülbaki Aras, yönetici Ramazan Karaca, Antrenörler Ahmet Özeren ile Hasan Hüseyin Tavlı ve bayan sporcular ile Başkan Subaşıoğlu istişarelerde bulundu.

Başkan Subaşıoğlu, “Merkezefendi Belediyesi olarak sporun ve sporcunun daima yanında olduk. İlçemizi spor ilçesi haline getirdik. Amatör spor kulüplerimize gerekli desteği sağlıyoruz. Horozkent Spor Kulübü Bayan Futbol Takımı, Denizlimizi Türkiye Kadınlar 3. Ligi'nde en iyi şekilde temsil edecek inşallah. Kendilerine başarılar diliyorum. Yöneticilerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza gerçekleştirmiş oldukları nazik ziyaretten ötürü de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.