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26 Ağustos 2018 16:46

Hurda deposunda yangın

Denizli’de hurda araç deposunda çıkan yangında hurda araçlar yandı.

Hurda deposunda yangın

26 Ağustos 2018 16:46


Edinilen bilgiye göre, Kızılcasöğüt sanayi sitesindeki bir hurda deposunda bulunan hurdaya ayrılmış araçlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İş yeri sahibi dumanları fark edince durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede depoda bulunan araçları sararken sanayi bölgesi dumanla kaplandı. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevler iş yerleri ile diğer araçlara sıçramadan yangına müdahale ederken, araçlardan yükselen alevler itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürüldü. Yangında 5 hurda araç yandı.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili açıklama yapılmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




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