Huzur evi yararına kermeste bir bornoza 30 bin TL’lik arsa

Özel bir düğün salonunda yapılan defileye Pamukkale Belediye Başkanı Yardımcısı Adnan Kaya, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever, AK Parti Denizli Kadın Kolları Başkanı Aynur Akdemir, iş adamları ve davetliler katıldı. Gelirleri, Baklan ilçesinde yapılacak Huzur ve Yaşlı Bakım Evine bağışlanacak defilede, 9 genç kız, 3 erkek ve 4 kız çocuk, toplam 16 manken tamamen gönüllü olarak podyuma çıktı.

Defile önce bir dans gösterisi ve zeybek oyunu sergilendi. Daha sonra defilede numaralandırılan bornozlar, hayırseverler tarafından alındı. Özel tasarımla yapılan ve açık artırmaya çıkarılan bornozu, bir tane hayırsever kadın 30 bin TL’lik arsasını bağışlayarak aldı. Yapılan defilede, yaklaşık 45 bin TL’lik bağış toplandı. Denizli’de faaliyet gösteren 5 firmanın sponsor olduğu bornoz defilesine özel ‘gönül bağı’ markası oluşturuldu.

Böyle bir organizasyonu yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Gülay Tujyi, “Kızım ve ben çok güzel hazırlandı. Artık bizden bitti, insanlardan ilgi, alaka ve sevgi bekliyoruz. Buradan gelecek bağışların tamamı Baklan’da yapılacak huzur evine bağışlanacak. İnşallah daha sonra da bağış yapmak isteyenler de, Baklan Belediyesi üzerinden bağış yapabilirler” dedi.

Defilenin 3 aylık bir sürede hazırlandıklarını belirten Gülay Tuyji’nin kızı Rabia Tuyii, “Defileye genç kız, 3 erkek ve 4 kız çocuk, toplam 16 manken yer aldı. Tabi tatlı bir telaş oldu, zorlukları oldu ama güzel bir şey ortaya çıkar inşallah. Annemle beraber buna karar verdiğimizde, ortada bir şey yoktu. Yavaş yavaş modelleri ve mankenleri ayarlamaya başladık. İnanarak işlerin üstesinden geldik. Gayet başarılı olma yolunda gidiyoruz. Mankenlerle hazırlanma süreci biraz zor oldu, çünkü son anda çıkan mankenler oldu. Onların eksiklerini tamamladık. Ama her şeye rağmen iyi bir şey ortaya çıkardığımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Program sonunda mankenlere plaket verilirken, Baklan Belediye Başkanı tarafından defileyi düzenleyen Gülay ve Rabia Tuyji’ye plaket verildi.