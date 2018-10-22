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İçki hırsızlığı güvenlik kamerasında

Denizli’de bir alışveriş merkezinde yaşanan alkol hırsızlığı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de bir alışveriş merkezinde yaşanan alkol hırsızlığı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, Pamukkale ilçesinin Zeytinköy Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayının şu şekilde gerçekleştiği görülüyor:


Akşam saatlerinde AVM'de yoğunluk yaşadığı bir zamanda içeri giren 2 yabancı uyruklu şahsın doğrudan alkollü içkilerin olduğu raflara yöneldiği görülüyor. Ardından şahıslardan biri çevreyi gözetlerken güvenlik kameralarından habersiz diğer bir şüpheli de sırtındaki çantaya 2 adet ithal viski koyarak raflardan uzaklaşıyor.


Durumu fark eden AVM çalışanları olayı polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan ilk tespitlerden şahısların yabancı uyruklu olduğunu belirleyen ekipler, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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