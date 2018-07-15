İHA’dan “15 Temmuz" fotoğraf sergisi

İHA Denizli İl Temsilciliği ve Merkezefendi Belediyesi işbirliğiyle 60’a yakın fotoğraftan oluşan sergi, Ornaz Vadisi’nde açıldı. Serginin açılış törenine Merkezefendi Kaymakamı Şükrü Görücü, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu ve davetliler katıldı. Açılış töreni sonrası protokol üyeleri sergiyi gezerek, İHA Denizli İl Temsilcisi Gökten Ceylan ve İHA muhabiri Ali İbileme’den sergide yer alan fotoğraflar hakkında bilgi aldılar. Ceylan, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan İHA muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananları çoğu zaman canları pahasına ölümsüzleştirmek için fedakarca görev yaptıklarını söyledi. Ceylan, sergideki fotoğrafların o gece yaşanan acı ve dehşet ile birlikte kahramanlık ve milli iradenin en güzel örnekleri olduğunu sözlerine ekledi.

Büyük beğeni toplayan sergi, fotoğrafların tek tek incelenmesinin ardından sona erdi. Açılış töreninin ardından vatandaşlar da sergiyi gezdiler.

“Bu fotoğraflar tarihi tanıklık eden çok önemli fotoğraflar"

Açılış töreni sonrası açıklamada bulunan Merkezefendi Belediye Başkanı Subaşıoğlu, sergide yer alan fotoğrafların tarihe tanıklık ettiğini belirterek, İHA’ya hafızaların tazelenmesi adına açmış olduğu sergiden dolayı teşekkürlerini sundu. Başkan Subaşıoğlu, “İnşallah akşam saatlerine doğru dolup taşan bu mekanda vatandaşlar yaşananları fotoğraflar ile bu sergide daha yakından bir kez daha hafızalarını tazeleyerek görmüş olacaklar. Kurumsal hafıza anlamında çok çok önemli. 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak adına, milli iradeye sahip çıkmak adına bu fotoğraflar tarihi tanıklık eden çok önemli fotoğraflar. Dolayısı ile ben İHA’yı tebrik etmek istiyorum, o gün bu işe tanıklık ederek Türkiye’de belki de bir daha darbe olmaması adına çok önemli bir gazetecilik ve iletişim başarısı gösterdiği için. Diğer ajanslar ile birlikte İHA da bu darbenin önlenmesi konusunda kamuoyunu bilgilendirerek çok önemli bir işe imza attı. O anlamda ben İHA’yı tebrik ediyorum. Tabii bunların da hep canlı tutulması lazım. Bu anlamda ben herkesi sergiyi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

“Fotoğraflar her şeyi anlatıyor”

Merkezefendi Kaymakamı Görücü de, İHA’ya sergide yer alan fotoğraflardan dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

“Fotoğraflar her şeyi gayet güzel anlatıyor. Tabii bu millet 15 Temmuz’dan önce daha ne badireler atlattı. Ama bu millet içerisinde bulunduğu bu coğrafyadan dolayı bu tür olayları her zaman yaşamıştır. 15 Temmuz da bunun en son örneği. Milletimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın önderliğinde ülkemizi yok etmek, parçalamak isteyen ve devletimizi yıkmak isteyenlere karşı milletçe vermiş olduğumuz birlik ve beraberlik mücadelemizden zaferle çıkılmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz. Bunu unutmadık ve unutturmayacağız. Vatandaşlarımızın görmesi açısından sizlerin yani İHA’nın böyle bir sergiyi açması son derece önemli.”

Açılışı yapılan serginin gece geç saatlere kadar açık olacağı belirtildi.