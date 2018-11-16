İhracat şehri Denizli taşımacılıktaki kalitesini arttıracak

İhracatı ile Türkiye'de ciddi bir potansiyele sahip olan Denizli'de, yeni hizmete giren Tır ve Kamyon Garajı'nın kent ekonomisi ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlanması hedefleniyor. 36 büronun olacağı garajda kentteki nakliyeci esnafı tek çatı altında toplanırken, aynı zamanda esnafında yaşam kalitesi artacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve işletmesi Denizli Nakliyeciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne verilen Bozburun Mahallesi'ndeki Tır ve Kamyon Garajı'nda noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle yer teslimleri yapıldı. Bozburun Mahallesi yakınlarında yaklaşık 45 dönüm arazi içerisinde yapılan park, 99 tır, 60 kamyon ve 49 otomobil kapasiteye sahip olarak inşa edildi. Bodrum ve zemin kat olmak üzere bin 350 metrekare kapalı alana sahip tesis toplamda 2 bin 278 metrekare alana kuruldu. Denizli Nakliyeciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferudun Fikri Akyol, kamyon ve tırlar için bir park alanı bulunmayışının hem kendi sektörleri için hem de kent yaşamı için yıllarca sorun olduğunu hatırlattı. Tesisin 1 yıl gibi kısa bir sürede yapıldığını anımsatan Akyol, garajda 36 ofis, lokanta, kahvehane, büfe ve berber gibi sosyal donatıların da olduğunu belirtti. Kamyoncu esnafının yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile duş yerlerinin dahi garajda düşünüldüğünü ifade eden Akyol, “Garajımızda mescidimiz ile birlikte yaklaşık 250 araçlık park yerimiz mevcut. Garajımızın ben ilerleyen dönemlerde Denizli'deki nakliye sektörüne daha fazla kalite getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

“Herkes ayrı ayrı yerlerde olduğu için bu işte bir denetim yoktu”

Yeni yapılan kamyon garajı ile birlikte emniyetin daha fazla artacağını ve nakliyeci esnafının bir çatı altında toplanabileceğini kaydeden Akyol şunları söyledi:

“Geçtiğimiz dönemlerde nakliyeci esnafı dağınık ve ayrı ayrı yerlerdeydi. Değişik yerlerde ve mekanlardaydı. Herkes ayrı ayrı yerlerde olduğu için bu işte bir denetim yoktu. Denizli'de nakliyecilerin bir çoğu burada olacağı için garaja giriş çıkış yapan bütün araçlar kayıt altına alınacağı için hem emniyet açısından hem de gelecek olan şoför esnafı her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarından dolayı çok daha rahat edecekler.”

“Denizli çok ciddi bir iş sahası”

Sektörde artan kalitenin ihracat şehri olan Denizli'de taşımacılığı arttıracağına da inandığını dile getiren Akyol, “36 nakliyeci esnafının bir arada olması bir güç demektir. Bu gücü de derneğimiz aracılığı ile birleştireceğiz. Burada aynı zamanda 10 kişilik bir istihdam da sağlanmış olacak. Bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman getirileri olacak. Bizim için en başta önemli olan kamyoncu esnafı yani önceliğimiz şoför kardeşlerimiz. Esnaf arkadaşlarımız ne kadar huzurlu olurlarsa biz o kadar mutlu oluyoruz. Denizli ihracat yapan bir kent olması dolayısı ile hizmet kalitesinin artması taşımacılığı da arttıracaktır. Denizli çok ciddi bir iş sahası ve bütün nakliyeci esnafının burada olması disiplinin ve kalitenin olmasının taşımacılığı arttıracağına inanıyorum” diye konuştu.