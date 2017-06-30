İki kadına çarpan otomobil güvenlik kamerasında

Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayhan Mahallesi yönüne doğru giden Ömer K. idaresindeki 48 L 1880 plakalı otomobil, tüp geçit çıkışında kontrolden çıkarak, önüne aniden çıkan Birsel Pekdemir (43) ile Sema Sarıtekin’e (34) çarptı. Kazada yaralanan Pekdemir ile Sarıtekin, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasında tüp geçitten çıkan otomobilin, Pekdemir ile Sarıtekin’e yolun karşısına geçtiği sırada çarpma anı görülüyor. Otomobil sürücüsünün, yolun karşına geçmeye çalışan kadına çarpmamak için direksiyonu kırdığı ancak kadınlara çarpmaktan kurtulamadığı görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaralanan iki kadına yardım ettiği görüntülere yansıyor.