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20 Ağustos 2018 16:12

İkinci intihar girişiminde hayatını kaybetti

Denizli’de geçtiğimiz 13 Ağustos’ta intihar etmek için 8 katlı binaya çıkan ve polisin saatler süren çalışmasıyla ikna edilerek aşağı indirilen bir kişi bu defa da bir bahçe duvarının demirine kendisini iple asarak hayatını kaybetti.

İkinci intihar girişiminde hayatını kaybetti

20 Ağustos 2018 16:12


Olay, Zeytinköy Mahallesi’nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Özkes (45) geçtiğimiz 13 Ağustos’ta masaj salonunda çalıştığı sevgilisinin kendisinden ayrılmasını bahane ederek, sevgilisinin çalıştığı iş yerinin bulunduğu 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istemişti. Polis ekipleri Özkes’i saatler süren çalışma sonrası ikna ederek çıktığı çatıdan indirip intihardan vazgeçirmişti. Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edildiği öğrenilen Özkes bu defa kendisini Zeytinköy Mahallesi’nde bir bahçe duvarın demirine iple asarak intihar etti.


Olayın ardından Özkes’in cesedi yapılan incelemelerin ardından ipten alınarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Özkes’in intiharının ardından polis tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.




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