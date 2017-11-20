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20 Kasım 2017 18:29

İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Öztürk, görevi devraldı

Denizli İl Sağlık Müdürü olarak atanan Uz.

İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Öztürk, görevi devraldı

20 Kasım 2017 18:29

Dr. Berna Öztürk, İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Dr. Şükrü Arpacı’dan devraldı.


Denizli’de yaklaşık 3 yıldır Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüten Uz. Dr. Berna Öztürk, Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli İl Sağlık Müdürlüğü görevine getirildi. Müdürlükteki görev değişimi için bir tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdür Yardımcıları, Hizmet Başkanları, Şube Müdürleri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.


Personelle vedalaşarak görevini devreden Dr. Şükrü Arpacı Uz. Dr. Berna Öztürk’e başarı dileklerinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk de Arpacı’ya vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, çiçek takdim etti. İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk devir teslim töreni sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde personellerle tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk Denizli’nin sağlıkta ilklerin uygulandığı şehirlerden biri olduğuna değindi ve bundan sonra da Denizli’yi sağlıkta en üst çıtaya çıkarmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Öztürk“ Sağlık Bakanımızın dediği gibi sağlıkta dönüşüm tamamlandı, artık bundan sonra gelişim ve kalitenin artırılması dönemi başladı. Bu gelişimin devam etmesi ve kalitenin artırılmasında bize de Denizli İl Sağlık Müdürlüğü görevi verildi. Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonu ve hedefleri doğrultusunda bize verilen bu görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız” dedi. Sağlıkta dönüşümle birlikte Denizli’nin sağlık alanında modern bir görünüme kavuştuğunun altını çizen Uz. Dr. Berna Öztürk, “Çameli’den Kale’ye, Çivril’den Buldan’a Denizli’nin en uzak ilçelerine, kasabalarına, köylerine kadar 7/24 sağlık hizmeti vatandaşlarımızın ayağına kadar gitti ve bundan sonra da gitmeye devam edecek. Hizmetin devamı için tüm ekip arkadaşlarımla var gücümüzle çalışacağız” dedi.




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