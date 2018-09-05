İl Sağlık Müdürlüğü’nden Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

“3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” kapsamında sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, hastalıklardan korunma ve sağlıklı bir yaşam sürme konularında bilinç oluşturabilmek adına Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda ve pazar yerlerinde sağlıklı yaşam araçları ile bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Müdürlüğe bağlı sağlık ekipleri tarafından kurulan stantlarda özellikle çocuklara yönelik bilgilendirme balonları, kalem, bebekler için lezzetli beslenme tarifleri, ayna ve farkındalık oluşturmak üzere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, vatandaşların kilo, tansiyon ölçümü ve kan şekeri tahlilleri yapıldı. Değerleri riskli çıkanlar gerekli branşlara yönlendirildi. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası farkındalık çalışmaları kapsamında hafta genelinde etkinliklerin devam edeceğini ve hedeflerinin sağlıklı yaşam konusunda daha bilinçli bir toplum oluşturabilmek olduğunu vurgulayan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, bir alışveriş merkezinde kurulan standı ziyaret ederek, vatandaşlara bilgi verdi. Kan şekeri tahlili ve tansiyon ölçümü de yaptıran Öztürk, “Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı kapsamında birinci basamak sağlık hizmeti veren 2 Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), 1 Çocuk Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi (ÇEKÜS), 2 Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM), 3 entegre ilçe hastanesi, 9 toplum sağlığı merkezi, 7 ilçe sağlık müdürlüğü, 125 aile sağlığı merkezi, 328 aile hekimliği birimi ve 1 göçmen sağlığı birimi, 117 sağlık evi ile ilimizin en ücra köşelerine kadar vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde en temel görevimiz hastalık oluşmadan önlemek ve vatandaşlarımızın kaliteli, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlayabilmek. Bunun için de daha bebeklik ve çocukluk çağında aşılama faaliyetleri ile başlayan koruyucu sağlık hizmetlerini bir ömür boyu sürdürmek için İl genelinde birçok faaliyetler yürütüyoruz. İşte bu hafta nedeniyle de hem vatandaşlarımızda sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek hem de Müdürlük olarak yürüttüğümüz aşılama, yeni doğan taramaları, kanser taramaları, kronik hastalıklar ile mücadele, ağız ve diş sağlığı vb. birçok faaliyetlerimiz hakkında bilgiler vermek için özellikle vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde bilgilendirme çalışmalarında bulunuyoruz. Hafta sonuna kadar da İl Merkezimizde ve İlçelerimizde eş zamanlı olarak faaliyetlerimiz devam edecek, vatandaşlarımızı da ‘güzel ve sağlıklı bir ömür geçirebilmek için baştan kendi sağlığımıza önem vermemiz gerek’ düşüncesi ile kurduğumuz bu stantlarımıza bekliyoruz” dedi.