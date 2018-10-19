İldiz: “Yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk”

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında oynadıkları Afjet Afyonspor karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamada, “Denizlispor'da bu hafta göreve başladık. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk, takımımla beraber kendi prensiplerimizi koymak istiyorduk. Bu koşullar içerisinde sahaya çıktığımızda oyunun başlangıcında biraz dediklerimizin dışında bocalar gibi oynadık ancak 10'uncu dakikadan sonra istediğimize yakın oynamaya başladık ve golü de bulduk. Ondan sonra 30-35'inci dakikaya kadar iyi mücadele ettik. Devrenin son 10 dakikasında rakibimiz, kendi hatalarımızdan ciddi pozisyonlar buldu. Devre arasında yaptığımız konuşmalarla ikinci yarı istediğimiz gibi oynamaya başladık. Gerçekten oyuncu arkadaşlarımız çok tecrübeli, ne dediğimizi çok iyi anlıyorlar. İkinci yarının hemen başında golü bulmak bizi biraz daha rahatlattı. İstediğimizi daha iyi oynamaya başladık. 2'inci golden sonra oyunun sonuna kadar da istediğimiz şekilde oyunu götürdük. 3 oldu daha farklı olurdu bence. Afyonspor'u da iyi mücadelesinden dolayı kutluyorum” dedi.

Taraftarın sıcaklığının oyunun etkilediği aktaran İldiz, “İyi başlamak istiyorduk, başlangıçta 3 puan 3 gol güzel. En güzeli seyircimizin desteği, coşkulu bir seyirci, Denizli'de centilmen bir seyircimiz vardı. Biz Denizli'de yönetim, medya ve şehir olarak sıcak karşılandığımızın farkındayız, onu hissediyoruz. Bunu oyuncu arkadaşlarımız da hissetti, hepsi tecrübeli arkadaşlar. Bunu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz, o sıcaklığı tribünlerde de gördük” diye konuştu.