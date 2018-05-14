İlk iftar DTO’dan

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, iftar çadırının her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Cami yanındaki büyük alanda hizmet vereceğini hatırlatarak, “Mübarek ramazan ayının ilk günü, Denizli Ticaret Odası olarak 12 yıldır iftar çadırında ilk iftar yemeğini biz veriyoruz. Hemşehrilerimizle bu kez de iftar sofrasında buluşmak, ramazanın bereketini paylaşmak istiyoruz. Geleneksel yemeğimize bu yıl da tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.” diye konuştu.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen DTO Başkanı Erdoğan, “Rahmet ve bereket ayı olan mübarek ramazana ulaşmanın manevi hazzını yaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine vesile olan bu kutsal ay, aynı zamanda bir yardımlaşma ve paylaşma zamanıdır. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran bu mübarek ayda, manevi duygularımız doruk noktaya ulaşır. Bu ay birlikte ortaya çıkan manevi iklimin coğrafyamız başta olmak üzere tüm dünyaya barış getirmesini, insanları birbirine düşüren ve insanlığı zor durumda bırakan zulüm, kan ve gözyaşının durmasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı gerek gıda gerekse giyim sektörleri açısından da hareketliliğin yaşandığı bir dönemdir. Bu bakımdan, bu yıl da ramazan-ı şerifin esnafımızın işlerine ayrı bir bereket getireceğine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, mübarek ramazan ayının rahmetiyle, bereketiyle üyelerimize, şehrimize ve ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum” dedi.