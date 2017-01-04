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04 Ocak 2017 13:10

İlkokul öğrencisinden komandoya duygulandıran paket

İlkokul öğrencisinden komandoya duygulandıran paket

04 Ocak 2017 13:10

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’a giden Denizli Komando Birliğine Türkiye’den gönderilen hediyeler ve mektuplar, görev yapan askerleri duygulandırdı.
Denizli Komando Birliğinden Suriye El Bab’a görevli olarak giden sözleşmeli Komando Kamuran Sutay’a, ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi bir paket içerisinde elma, portakal, meyve suyu, süt, su, börek ve duygulandıran bir mektup gönderdi. Mektubunda İzmir Bülent Okan İlkokulunda 2’nci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Mısra İyidoğan, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bu mektubu El-Bab’taki masum insanları korumak için görev yapan bizleri her zaman koruyan asker abilerimize yazıyorum. Allah sizleri korusun, sevdiğiniz insanlara ve ailelerinize bir an önce kavuşursunuz. Sizleri çok seviyorum asker abilerim, bizleri koruduğunuz gibi kendinizi de koruyun. Çabucak işlerinizi bitirip ülkemize geri gelin; Allah’a emanet olun. Sizi çok seviyorum" dedi.
Denizli’de yaşayan ve sözleşmeli komando olarak görev yapan Kamuran Sutay, kendisine gelen paketi mektupla beraber fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı.
Paketi görünce çok duygulandığını ifade eden Sutay, "Bu paketin içinde sadece su, portakal, elma, börek, meyve suyu yoktu. Bu pakette Anadolu insanımın sıcacık yüreği vardı. Daha ilkokul 2’nci sınıftaki bu öğrenciye, bu duyguyu aşılayan başta anne babasına, öğretmenlerine teşekkür ederim. Sizler rahat olun biz görevimizi layıkıyla yapıp tez zamanda vatanımıza geri döneceğiz" ifadelerini kaydetti.



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