TÜBİTAK 4006 fuarı olarak okulda sergilenen fuarın açılışına, Denizli İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Fatih Işık, iş adamı Sait Özkan, eğitim camiası ve öğrenciler katıldı.

"Hedefimiz Boğaziçi, ODTÜ"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürü Mustafa Yollu, bu çalışmalarının artarak devam edeceklerini belirterek, "TÜBİTAK 4006 fuarı okulumuzda ilk kez açılıyor. 100’e yakın öğrencimiz görev aldı, 15 öğretmenimiz fuarın hazırlanmasında öncü oldu, rehberlik etti. Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi her geçen gün, her geçen yıl, Denizli’de marka bir okul olma yolunda, hızlı bir adımlarla ilerlemekte. İmam hatip liseleri sadece imam yetiştirmiyoruz. Bilim adamı yetiştiriyoruz. İlimde, fende kendini geliştirmiş bilim adamları yetiştiriyoruz. Artık hedefimiz sadece ilahiyat fakülteleri değil, hedefimiz Türkiye’nin en iyi Boğaziçi, İstanbul Teknik Üniversitesi gibi, ODTÜ gibi üniversitelere öğrenci yerleştirmek. Bunun için çaba gösteriyoruz, bunun için faaliyetlerimizi yapıyoruz" dedi.

"Ahlak ve maneviyat yoksa atom bombası oluyor"

Denizli İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı Fatih Işık ise ahlak ve maneviyata dikkat çektiği konuşmasında, "Gençler önce ahlak ve maneviyat için imam hatip. Okullarda planlama kariyer yaparken eksik yapıyoruz. İki tarafı da düşünmemiz gerekir. İki ilim var birisini ihmal ettik. Milli eğitim camiası olarak tekrar iki ilimle dünyaya yön vermeye devam edeceğiz. Ahlak ve maneviyat dedik ya, ahlak olmazsa, atom bombası oluyor, ülkeleri yıkıyor. Ahlakı koyduğumuz zaman ise maneviyatı koyduğumuzda nükleer tıp oluyor. Ahlak ve maneviyat yoksa zehir oluyor, ahlak ve maneviyat koyarsak ilaç oluyor ve insanlara şifa dağıtıyorsunuz. Gençler bizim gibi olmaya çalışmayın. Bizden daha iyi olun. Bizim dönemimize özenmeyin, kendi döneminizi yaşayın. Bizim zamanımız ve imtihanımız farklıydı sizinkiler daha farklı. Biz kurmaya çalıştık siz kurucu olun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ise 34 eserin yer aldığı fuar kurdele kesilmesi ile açıldı.