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17 Temmuz 2018 15:40

İnek çatıda mahsur kaldı

Denizli’de merdivenden ahırın çatısına çıkan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki inek, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu çıktığı yerden vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirildi.

İnek çatıda mahsur kaldı

17 Temmuz 2018 15:40


Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde Adile Karaman’a ait inek, evin merdiveninden ahırın çatısına çıktı. İneğini ahırın çatısında gören Karaman, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kale Şubesi ekipleri yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki ineği mahsur kaldığı çatıdan kurtarmak için çalışma başlattı. İnek, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirilip sahibine teslim edildi.




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