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İngiltere Büyükelçisi Chilcott'un sipsi ile mücadelesi

İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott’un, Türk halk müziği aleti sipsiyi çalmak için verdiği mücadele başarılı olamayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un, Türk halk müziği aleti sipsiyi çalmak için verdiği mücadele başarılı olamayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.


Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Denizli'de programına bugün de devam etti. Berger ve beraberindeki heyet önce teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Burada heyeti, Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan karşıladı. Ziyarette Zolan, misafirlerine tamamen yöresel ürünlerden oluşan kahvaltı ikram etti. Heyet, kahvaltı salonu girişinde Beyağaç köyünden gelen Yörük Halime Ökse'nin, Türk halk müziği aletlerinden olan sipsi ve darbuka eşliğinde çalınan yöresel türküler ile karşılandı. Programda ayrıca dünyaca ünlü Yatağan bıçak ve palaları da tanıtıldı. Palaları inceleyen büyükelçiler ilginç görüntüler oluşturdu. Halk müziği sanatçısı Mansur Kaymak da, kabak saz ile misafirlerine türküler seslendirdi.


Programda en dikkat çekici konu ise İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott'un, Türk halk müziği aleti sipsiyi çalmak için verdiği uğraş oldu. Üflemeli bir çalgı olan sipsiyi uzun süre çalmak için uğraşan Chilcott bunda başarılı olamayınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Sonunda pes eden Chilcott sipsiyi çalmaktan vazgeçti.


Programın sonunda ise misafirlere Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Osmanlı macunu ikram edildi.

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