İngiltere Büyükelçisi Denizli'de İzmir Marşı'nı okudu

Avrupa Birliği üyesi 15 devletin Türkiye büyükelçileriyle birlikte Denizli'ye gelen İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, Pamukkale ziyareti sırasında Hierapolis Antik Tiyatrosu'nun akustiğini denemek için burada İzmir Marşı'nı okudu. Büyükelçi Chilcott marşın anlamının sorulması üzerine, "İzmir'e yapılan saldırıya, Atatürk tarafından İzmir'in kurtuluş operasyonu. Bu marşı çok seviyorum” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Denizli'de programına UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale Travertenleri ve Hierapolis Antik Kenti ziyareti ile devam etti. Heyet ilk olarak Hierapolis Antik Kenti'ni gezdi, burada 2013'te gün yüzüne çıkarılan ve antik kaynaklarda “ölüler ülkesine geçiş kapısı” olarak adlandırılan Plütonyum diğer adıyla Cehennem Kapısı'nı ziyaret etti. Heyet daha sonra Hierapolis Antik Tiyatrosu'na geçerek burada fotoğraf çekip tiyatro hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki büyükelçilerle Antik Tiyatro'yu gezen, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott, tiyatronun akustiğinin iyi olduğunun söylenmesi üzerine burada akustiği denemek için “İzmir Marşı”nı okudu. Marşı, heyete eşlik eden Denizli Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Genel Sekreteri Murat Urhan ile beraber okuyan Büyükelçi Chilcott, gazeteciler tarafından marşın anlamının sorulması üzerine, “Marşı Türkiye'de öğrendim, bu şarkıyı çok seviyorum. Şarkı, İzmir'e yapılan saldırıya, Atatürk tarafından İzmir'in kurtuluş operasyonu” dedi.

Heyet, ülkesinde tedavi gören, Finlandiya Büyükelçisi Paivi Kairamo'ya moral için hep birlikte “Seni özledik” diye seslenerek video çekip gönderdi. Heyet daha sonra Pamukkale Travertenlerine geçerek, dünyaca ünlü şifalı suların üzerinde yürüdü. Büyükelçiler, travertenlerin ardından Ankara'ya dönmek üzere şehirden ayrıldı.