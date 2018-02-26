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26 Şubat 2018 11:57

İnşaat iskelesini bile çalmışlar

Denizli’de ev, market ve inşaatlardan hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İnşaat iskelesini bile çalmışlar

26 Şubat 2018 11:57

Zanlılardan ele geçirilen çay ve inşaat iskelesi demirleri ile bu kadarına pes dedirtti.


Kentte ev, market ve inşaatlardan meydana gelen elektrikli bisiklet çalınması gibi hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası ekipler hırsızlık olaylarını 6 şahsın gerçekleştirdiklerini tepsi ettiler. Şüphelilerin, evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında arama yapan ekipler çalıntı malzemeler ele geçirerek, ürünleri sahiplerine iade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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