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İnşaatlardan 50 bin TL'lik malzeme çalan 5 kişi tutuklandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde girdikleri inşaat alanlarından yaklaşık 50 bin TL değerinde malzeme çalan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde girdikleri inşaat alanlarından yaklaşık 50 bin TL değerinde malzeme çalan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesinde Galericiler Sitesi'ndeki inşaatlardan hırsızlık yapılması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri operasyon yaptı. Önceden tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler söz konusu inşaatlardan yaklaşık 50 bin TL değerinde, 200 adet pano demiri ve 250 adet pano ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlardan birisinin de kadın olduğu belirtildi.


Operasyonda ayrıca ele geçirilen malzemeler de sahiplerine teslim edildi.

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