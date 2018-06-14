İran asıllı 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, olay, 15 Mayıs Mahallesindeki bir apartta meydana geldi. İddialara göre, İran asıllı Zahra Najafi isimli kadın, 4 aylık bebeği Shorana Najafi’yi sabaha karşı emzirdikten sonra uyuttu. Öğle saatlerinde bebeğinin yatağında hareketsiz yattığını gören anne, önce akrabalarına bildirerek yardım istedi. Aynı apartta kalan ailenin yakınları bebeği görünce 112 Acil Sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler, 4 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Talihsiz bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından görevliler tarafından bir battaniye sarılarak cenaze aracına konuldu. Anne Zahra Najafi ise yakınlarının yardımıyla ayakta kalmaya çalıştı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.