Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 18:51

İran asıllı 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu

Denizli’de İran asıllı 4 aylık bir bebek, yatağında ölü bulundu.

İran asıllı 4 aylık bebek yatağında ölü bulundu

14 Haziran 2018 18:51


Edinilen bilgilere göre, olay, 15 Mayıs Mahallesindeki bir apartta meydana geldi. İddialara göre, İran asıllı Zahra Najafi isimli kadın, 4 aylık bebeği Shorana Najafi’yi sabaha karşı emzirdikten sonra uyuttu. Öğle saatlerinde bebeğinin yatağında hareketsiz yattığını gören anne, önce akrabalarına bildirerek yardım istedi. Aynı apartta kalan ailenin yakınları bebeği görünce 112 Acil Sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen ekipler, 4 aylık bebeğin öldüğünü tespit etti. Talihsiz bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından görevliler tarafından bir battaniye sarılarak cenaze aracına konuldu. Anne Zahra Najafi ise yakınlarının yardımıyla ayakta kalmaya çalıştı. Bebeğin cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç