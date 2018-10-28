İrdem'den sponsorluk çağrısı

Ligdeki diğer kulüplerin sponsorluk konusunda daha rahat hareket ettiğini söyleyen İrdem, şehrin dinamiklerinin harekete geçmesi gerektiğini belirterek, bu konuda destek istedi. İrdem, “Yıllardır bizim kanayan yaramız sponsorluk konusudur. Bu takım yönetimin değil şehrin takımıdır. İsimler gelip geçicidir. Herkes taşın altına elini sokmalıdır. Denizli, Türkiye ekonomisinde önemli rol oynuyor. Kentteki protokoldeki büyüklerimiz başta olmak üzere işadamlarının da katkı sunmasını bekliyoruz. Ayrıca Denizlililerin hem kombine alıp hem de store mağazamızda bulunan ürünlerden de satın almasını istiyoruz. Denizlispor, ligde üçüncü sıraya yerleşmiş ancak hala isim ve forma sponsoru yok. Denizlispor'un artık bir hedefi var. Takımın şampiyon olabilmesi için yönetimin maddi gücü yetmiyor. Şehirde herkesin artık Denizlispor için seferber olması lazım” dedi.