İş adamı Denizlispor’da 10 bin TL bağışta bulundu

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Attila, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Recep Dayı ve Kenan Atik, Sünney’i ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Sünney’den destek isteyen Atilla, Denizlispor’un, kulüp olarak artık hedefleri olan bir takım olduğunu belirtti. Sünney ise her sene kulübe belli miktarlarda bağışlarda bulunduğu kaydederek, 10 bin TL bağışta bulundu. Atilla ise Osman Sünney’e desteklerinden dolayı yönetim kurulumuz adına teşekkür etti.

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.