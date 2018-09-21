İş kadınlarına “Stres Yönetimi Eğitimi” verildi

Denizli'li girişimci kadınları iş hayatına kazandırmak ve kadınların ekonomik- sosyal statüsünü yükseltmek adına birçok çalışmaya imza atan DİKAB, son olarak 22 iş kadınına yönelik “Stres Yönetimi Eğitimi” düzenledi. Ayşen Zeybekci'nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitim Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün başkanlığında, 22 iş kadınının katılımı ile gerçekleştirildi.

Denizli ABİGEM Eğitmeni Psikolog Besim Ogelman tarafından verilen eğitimde katılımcılara günlük iş hayatında karşılaştıkları, sağlıklarının yanında çevrelerindeki insanlarla ilişkilerini de etkileyen stres kaynaklarını daha iyi tanımaları ve yönetme becerileri kazandırmak hedeflendi. Eğitim kapsamında, duyguların stres ve stresin duygular üzerindeki etkileri ele alınarak katılımcılara farkındalık kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Eğitim çalışması hakkında bir açıklama yapan Ök, kadınların donanımlarının artması ve yoğun mesainin yaşandığı iş hayatında stresle daha iyi mücadele edebilmeleri açısından bu eğitimin önemli olduğunu dile getirdi.