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20 Kasım 2017 12:32

İş kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe çalışmaları

Denizli İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaşların kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilmeye devam edildiği açıklandı.

İş kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe çalışmaları

20 Kasım 2017 12:32


Denizli İş Kur İl Müdürlüğü tarafından kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara yönelik, 50 bin TL’ye kadar hibe desteklerinin devam ettiği açıklandı. Engelli vatandaşlar tarafından sunulacak projelerde herhangi bir sektör ayrımı yapılmıyor. Hibe desteği alabilmek için ise, 18 yaşını tamamlamış ve en az % 40 engelli olduğunu belgeleyen engelli kişilerin, emekli olmamak, işyeri sahibi olmamak şartıyla, girişimcilik sertifikasına kurulacak iş ile ilgili diploma, sertifika, izin belgelere sahip olması şartı aranıyor. Yapılan açıklamada ayrıca, sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları projeleri ile birlikte başvuru yapabileceği de belirtildi. Projelerin son kabul tarihi ise 11 Aralık 2017 olarak açıklanırken, projelerin Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yapılması istendi.




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