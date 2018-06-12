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12 Haziran 2018 13:12

İş yeri temel inşaatı kazasında Bizans dönemine ait mezar bulundu

Denizli’de, bir inşaat firmasının temel kazma işlemi sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen içinde üç yetişkinin bulunduğu düşünülen mezar bulundu.

İş yeri temel inşaatı kazasında Bizans dönemine ait mezar bulundu

12 Haziran 2018 13:12


Edinilen bilgiye göre, Pamukkale ilçesi Kervansaray Mahallesi’nde faaliyet yürüten bir inşaat firması iş yeri inşaatı temel kazma işlemi sırasında kemiklere rastladı. Çalışmalarını durduran ekipler polise ihbarda bulunarak durumu bildirdi. Polis ekipleri de olayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Müze Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İnşaat alanına gelen Müze Müdürlüğü yetkilileri inşaat alanında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede kemiklerin Bizans dönemine ait olabileceğini düşünülerek, bölgede arkeolojik kazı başlatıldı. Kaza çalışmalarında mezar içerisinde 3 yetişkine ait olduğu düşünülen insan kemikleri bulundu. Mezar alanında 2 arkeolog ve 3 görevli ile kazı çalışması devam ediyor.


Mezarın bulunduğu tünele giren arkeologlar, kemikleri özenle çıkararak müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Parçalanan kemiklerin inşaat alanında bırakılmaması için mezarın bulunduğu alandaki toprak elekle elenerek, kemiklerin topraktan ayrıştırılması yapıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken, bölge güvenlik kordonuna alınarak girişe izin verilmiyor. Çalışmaların hafta içinde devam edeceği aktarıldı.




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