İşçi servisi ile traktörün çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

Denizli'de işçi servisi ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde bir anlık dikkatsizliğin nelere yol açacağı gözler önüne serildi.

17 Eylül Pazartesi günü Çivril'de meydana gelen kazada, Denizli Uşak karayolu Karabedirler kavşağında, Uşak'ın Banaz ilçesinden Çivril'e tarım işçisi taşıyan Temel Yıldırım idaresindeki 64 AAD 170 plakalı minibüs, Karabedirler istikametinden gelen ve ana yol üzerinde bulunan kontrolsüz kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Buğdaylıgil (64) idaresindeki 20 LR 536 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktör karşı şeride geçip devrilirken minibüs yoldan çıkarak durabildi. Traktörden düşen sürücü Buğdaylıgil ile işçi servisi şoförü Yıldırım, Döndü Özdemir (18) ve Muhammed Semerci (31) yaralandı.

Kazanın ardından ortaya çıkan güvenlik kameraları görüntüsü ise yaşanan olayın dehşetini gözler önüne serdi.