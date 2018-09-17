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İşçi servisi traktöre çarptı: 4 yaralı

Denizli’de işçi servisi ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli'de işçi servisi ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Denizli Uşak karayolu Karabedirler kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen kazada Uşak'ın Banaz ilçesinden Çivril'e tarım işçisi taşıyan Temel Yıldırım idaresindeki 64 AAD 170 plakalı minibüs, Karabedirler istikametinden gelen ve ana yol üzerinde bulunan kontrolsüz kavşaktan dönmeye çalışan Mehmet Buğdaylıgil (64) idaresindeki 20 LR 536 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör karşı şeride geçip devrilirken minibüs yoldan çıkarak durabildi. Traktörden düşen sürücü Mehmet Buğdaylıgil ile işçi servisinde bulunan ve yaralanan Döndü Özdemir (18), Muhammed Semerci (31) olay yerine çağrılan 112 Ambulansı ile Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası Denizli Uşak Karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, yapılan temizlik çalışması ve traktörün yoldan kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.


Yaralıların Çivril Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği, traktör sürücüsü Mehmet Buğdaylıgil'in Denizli'ye sevk edileceği ifade edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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